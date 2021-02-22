Sözcü yazarı Muratoğlu'ndan Yiğit Bulut'a: Duyan da millet paso bonfile yiyip şampanya patlatıyorlar sanacak!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut'un CNN Türk'teki açıklamalarını izlediğini belirterek, "İnsanlar daha ucuza ekmek alabilmek için kuyrukta bekliyor, sence birilerini mi eğitmeye çalışıyorlar? Duyan da millet paso bonfile yiyip şampanya patlatıyorlar sanacak! " düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Mantıklı başladı konuşmaya… Demek ki ayrılık yaramıştı. En azından bu sefer Erdoğan'ın telekinezi yani düşünce gücüyle öldürülmeye çalışıldığını iddia etmedi.Güzel çıkarımlar yaptı. Doğru saptamaları vardı. Biraz Merkez Bankası rezervlerinde takıldı." yorumunu yaptı.

Muratoğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Uzatma dakikalarına girdiğimiz o anda yiğidim aslanım tavsiye vermeye başladı. “Vatandaşın tüketim gücünü kullanması gerekiyor. Tüketimi kestiğiniz anda sizin gücünüz karşınızdakini eğitmeye yeter!” Kimi eğitecek? Fırıncıyı mı? Manavı mı? Kasabı mı? Marketi mi?

Milletin derdi gıda… Tüketimi kesip oruç tutsa ne fayda? Kar kış demeden belediyenin 50 kuruş – 1 lira daha ucuza sattığı ekmeği alabilmek için kuyrukta bekliyor insanlar… Sence birilerini mi eğitmeye çalışıyorlar? Yoksa karınlarını doyurmak için mi çabalıyorlar?"

Duyan da millet paso bonfile yiyip şampanya patlatıyorlar sanacak! Buzlu badem almamamızın fiyatlara etkisi ne olacak? Enflasyona karşı elimizde büyük bir koz var; yememek, içmemek, ölmek! Zira burası moderatörün hatası… Lafı bu kadar uzatmayacaktı. Yıllardır sahalardan uzak kendisi… Hiç moralini bozmasın… Kimler neler demiyor ki… Yine küstürmeyin Yiğit'i…"

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