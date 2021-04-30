Sözcü yazarı Muratoğlu’ndan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yorumu: Aslında güzel strateji!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yıl sonu enflasyon tahminini açıklamasının gelen sorulara verdiği yanıtlar esnasında önündeki kağıtları okuduğunu ifade etti.

“Ne sorarlarsa sorsunlar aynı cevapları verecekti. Joker gibi. Alakalı veya alakasız olması önemli değildi!” diyen Muratoğlu, “Aslında güzel stratejidir… Üniversitede ben de sıkça uygulardım bu kadim taktiği… Finallerde soru bilmediğim yerden geldiğinde kağıdı boş bırakmaz, ne biliyorsam onu yazardım. Koskoca Merkez Bankası'nın da aynı yöntemi uygulayacağı kimin aklına gelirdi? Boşuna demiyorum, üniversiteden al başarılı bir genci, daha iyi yönetmezse bırakıyorum ben bu işi” sözlerini kaydetti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.