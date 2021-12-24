Sözcü yazarı Muratoğlu'ndan kur korumalı mevduat yorumu: Birkaç ay daha kendimizi kandıracağız

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, iktidarın kur korumalı TL vadeli mevduatı uygulamasında risk aldığını buna karşın başarılı olunduğunu ifade etti. Muratoğlu, bahse konu uygulamanın sürdürülebilir olmadığına işaret ederek "Ne yapacağız? Birkaç ay daha kendimizi kandıracağız. Günü kurtarma derdine düşecekler. Popülizm için kesenin ağzını açacaklar" dedi.

Muratoğlu yazısında şunları kaydetti:

"Benim esas korktuğum nokta Merkez Bankası rezervlerinin güneşte kalmış margarin gibi erimesi… Faize para yatıranların enflasyonun üçte biri kadar getiri ile yetineceği bir ortamda suni olarak dövizi baskılama ile nereye kadar gidilebileceği…

Ülkenin batma riski uluslararası piyasalarda yine en yüksek seviyelerde… Yabancılar için adeta görünen köyün kılavuzu niteliğinde… Sen sabaha kadar ekonomiyi düzelttik dersin de nasıl anlatacaksın bunu yabancı yatırımcıya bu göstergelerle?"