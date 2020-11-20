Sözcü yazarı Muratoğlu'ndan faiz yorumu: Naci Ağbal güzel bir başlangıç yaptı, ayakları yere bastı

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Naci Ağbal başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 15’e yükseltmesine ilişkin olarak, “Ekonomi aynı zamanda psikolojidir… Naci Ağbal güzel bir başlangıç yaptı. Doğru hamle ile güven sağladı. Ayakları yere bastı.” yorumunu yaptı.

Muratoğlu, “Merkez bankaları piyasaların çobanıdır… Merkez bankaları piyasaları geriden takip etmez… Onlardan bir adım önde olurlar ve yönlendirirler… Faizlere dokunmasaydı, dolar önce 8.5 seviyesine geri dönerdi sonrasında 9'a doğru yelkenleri şişirirdi… Bunu piyasada herkes görüyorken, hamaset ile işin yürütülmesi mümkün değildi… Faiz, enflasyondan düşük olduğu sürece paranın dövize kaçması önlenemezdi… Az buz değil 250 milyar dolar yerli yatırımcıların parası yatıyor döviz bazında… İşin kötü tarafı kasada yok ki öyle bir para… Peki, böylesine yüksek faiz artışı derdimizin devası mı? Hayır! Tek başına yetmez. Döviz artışını frenler, kuru bir süre sabitler. Yüksek maliyeti karşılığında zaman kazandırır.” düşüncesini dile getirdi.

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