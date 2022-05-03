Sözcü yazarı Muratoğlu'ndan Bakan Nebati'ye: O koltuk boş olsaydı bundan kötüsü olmazdı

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, köşesinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin twitterdan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı övgü dolu sözler içeren paylaşım yapmasını eleştirdi.

Muratoğlu "Biz Türk halkı olarak kalabalık ediyorsak kusura bakmayın… Bunu ben birine yazsaydım sokağa çıkamazdım. Açıklayamazdım.

Tamam, o koltuğa oturtana methiyeler düzmesi var olma sebepleri ama… Ne yapıyorsun? Gerek var mı bu kadar abartıya?

Anladık en çok sen seviyorsun eyvallah da kendisini görünce söyle… Yazıyla kamuya ilan etme… Belli bir ağırlığın olsun.

Şu ekonominin haline baksana birlikte ne hale getirdiniz… Herkesi kaybettirdiniz. Gurur mu duyuyorsunuz? O koltuk boş olsaydı bundan kötüsü olmazdı. İçim kaldırmıyor artık bu konuşmaları" diye yazdı.

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Nebati ne dedi?

Bakan Nebati 1 Mayıs'ta yaptığı bir paylaşımda Erdoğan'la ilgili bir klip paylaşarak "Senin için çalışmaya, senin için yorulmaya, güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek." notuyla paylaşmıştı.