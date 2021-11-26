Sözcü yazarı Muratoğlu'ndan BAE iddiası: 10 milyar doların istenen seviyede ülkeye girmesi için kuru yukarı çıkardılar

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan anlaşma sonrası Türkiye'ye gelecek 10 milyar dolar değerindeki yatırımla ilgili bir iddiayı paylaştı. Muratoğlu "O paranın istenilen seviyeden ülkeye girmesi için kuru yukarı çıkardılar. Giriş tamamlanana kadar kuru yukarıda tutacaklar… El alemin ağzı torba değil ki büzesin" dedi.

Muratoğlu söz konusu parayla ilgili bir başka iddiayı ise şöyle aktardı:

"Dolar 13.50 seviyesini gördüğü anı baz alıp bunu anlaşma şeklinde de yapmış olabilirler… Bilemiyoruz tabii… Birleşik Arap Emirlikleri açıklar belki… Öyle vizyonsuz bir yönetim var ki işbaşında… Para gelse bile ne yapacak? Söyleyeyim, yine beton dökmek için çukur açacak!"

Yazının tamamını okumak için tıklayın