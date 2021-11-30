Sözcü yazarı Muratoğlu: Merkez Bankası'nın rezervlerini eriten dış mihrakları mı; senin vatandaşın bile kendi para birimine güvenmeyip döviz almış

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararlarının piyasa bir etki yaratmadığına işaret ederek " Merkez Bankasının bankalar ile yaptığı alışverişte faizler yüzde 15'te… Piyasaların gösterge faizi kaçta? Yüzde 20.82 seviyesinde… Düşürdüğün faiz ne işe yaradı söylesene" dedi.

Muratoğlu, hayat pahalılığına da dikkat çekerek "Hadi faize takılmayalım… İstediğini yapsın. Zira ekmeğin, benzinin, etin, sebzenin, kiranın, kıyafetin, defterin fiyatları katlamışken düşük faizin yararı ne? Daha az mı hasar verdi sizce?" diye yazdı.

Hükümetin ekonomideki kötü gidişattan dış mihrakları sorumlu tutmasına da değinen Muratoğlu yazısında "Merkez Bankası rezervlerini eriten dış mihraklar mı? Senin ülkenin vatandaşı bile kendi para birimine güvenmeyip döviz almış… Bankalarda yatan mevduatın yüzde 61.5'i dövize zulalanmış. Neredeyse ortada Türk Lirası kullanan kalmamış. Düşündün mü hiç niye diye?" dedi.