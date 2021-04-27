Sözcü yazarı Muratoğlu: Merkez Bankası bırakın bağımsızlığı bildiğin partinin tescilli bankası olmuş

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, “Merkez Bankası Başkanı'nı televizyonda yandaş ortak yayınında dinledim. Toparlanmak için planlı programlı birkaç yıla ihtiyacımızın olduğunu düşünüyordum, o inancımı tamamen kaybettim. Merkez Bankası bırakın bağımsızlığı bildiğin partinin tescilli bankası olmuş. Başkanı eski AKP milletvekili kimliğinden sıyrılamamış, siyaset yapıyor.” görüşünü savundu.

Muratoğu yazısında, "Piyasalara o kadar uzak ki… Verdiği cevaplar komedi dalında ödülü hak etti. Acaba serbest piyasanın ne olduğu hakkında var mı bir fikri? Dalgalı kur dedikleri ne ola ki? Çıktı; “Yabancı dövizi piyasadan bulamıyorsa birisi karşılayacak” dedi… Neden piyasadan bulamıyorlar? Önce sattığı doları 7 liradan yerine koymaya çalışır. Bulamazsa fiyatı artırır. Seviye yükseldikçe satıcılar gelmeye başlar. Bu 8 de olur, 9 da… Zira Merkez Bankası'nın yaptığı gibi 65 gün boyunca 6.85'te dolar fiyatını sabit tutmaya çalışırsan, yabancıya ucuza tanzim dolar satışı yaparsan herkes bu fiyattan talep eder. Bütün rezervin erir gider. Nitekim milyarlarca doları böyle erittiler!" ifadesini kullandı.