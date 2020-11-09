Sözcü yazarı Muratoğlu: Merkez Bankası Başkanı'nın kovulması belki yasaya aykırıydı ama çok doğru bir karardı

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası Murat Uysal'ın görevden alınmasına ilişkin olarak, "Merkez Bankası Başkanı'nın kovulması belki yasaya aykırıydı ama çok doğru bir karardı" yorumunu yaptı.

Muratoğlu, "Merkez Bankası Başkanı'nın kovulması belki yasaya aykırıydı ama çok doğru bir karardı. Türkiye tarihi daha kötü yönetilen bir Merkez Bankası'na daha basiretsiz bir başkana şahit olmadı! Neyse ki sağduyumuzun sesi, adaletimizin simgesi görevden aldı kendisini…" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde atıldığım için teşekkür ederim' dedi mi? Akıllardaki soru; 'Bu sefer niye kovuldu' Önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı 'istenilen hızda faiz indirmemesi' nedeniyle kovmuştu. Yerine gelen Murat Uysal, 9 toplantı üst üste faiz indirdi. Yüzde 24 olan faizi yüzde 8.25'e kadar çekti. Yine de yaranamadı, tekmeyi yedi… Hız felaket getirdi!" ifadesini kullandı.

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