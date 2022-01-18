Sözcü yazarı Muratoğlu: Kur korumalı mevduatın miktarı arttıkça işler çığırından çıkacak

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, kur korumalı mevduata katılımın 130 milyar lira olduğunu ve bunun büyük kısmının TL vadeli hesaptan, kur korumalı mevduata geçenlerin oluşturduğunu ifade ederek" Dolar kuru, faiz getirisinin üzerinde 1 lira fazla kapasa bütçeye maliyeti 13 milyar lira olacak!" dedi. "Miktar artıkça iş çığırından çıkacak. Doların olası yükselişi her yönden vuracak." diyen Muratoğlu şöyle devam etti:

"Yükselmemesi için kim bilir neler yapılacak. Sermaye kontrolü falan mı geçti aklınızdan? Ne alakası var? O kadar da yapmazlar!

Görüyorsunuz değil mi Türkiye'nin düştüğü durumu. Buna derler sistem sorunu"

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