Sözcü yazarı Muratoğlu: Kur korumalı mevduatın bir süre idare edebileceği sonrasında faturanın halka çıkacağı o kadar aşikâr ki

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye'nin ekonomi alanında devreye aldığı uygulamaları Arjantin'le benzerliğini vurguladı. Muratoğlu, Arjantin'in enflasyonu düşük göstererek pesoyu dolara eşitlemesi sonucunda döviz mevduatlarındaki yaşanan artışın krize yol açtığını anlatarak, durumu Türkiye için şöyle özetledi:

"Bugün Türkiye'de uygulanan Kur Korumalı Mevduat da Türk Lirası'nı dolara sabitlemek değil mi? Hatta daha fazlası… Dolar artmasa bile ödenecek bir faiz söz konusu

Bu işin dayanmayacağı ancak bir süre idare edebileceği sonrasında faturanın halka çıkacağı da o kadar aşikar ki… Herhangi bir iktisat öğrencisine sor anlatsın sana neden sürdürülemeyeceğini

Arjantin de bu duruma üç günde gelmedi. Onlar da bir zamanlar 'şahlanan' ekonomiye sahipti!

Krizi tetikleyen şartlar değil yönetim hatalarıydı… Kötü gidişatı her daim, 'Dış mihrakların bu oyununa gelmeyeceğiz' diyerek açıklamaya çalıştı. Düşünün artık bahanelerimiz bile aynı!

Dolar, peso karşısında önce 3 katına sonra 5 katına derken 10, 20, 50, 70 ve 100 katına çıktı. Bugün 1 dolar 109 peso civarı… Hiç oturup incelediler mi Arjantin hatayı nerede yaptı?"

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