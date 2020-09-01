Sözcü yazarı Muratoğlu: Küçülmenin yüzde 10 değil de yüzde 9.9 olması tamamen tesadüftü, şans işte!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 9.9 oranında küçülmesini “Türkiye ekonomisi yüzde 9.9 oranında küçüldü… Tabii ki küçülmenin yüzde 10 değil de yüzde 9.9 olması tamamen tesadüftü! Tek hanede kaldı bu sayede… Şans işte” diye yorumladı.

Bugünkü yazısında ekonomi politikalarını eleştiren Muratoğlu, “Salgın tüm ülkelerde küçülme sebebi olmuşken bizim bundan kaçmamız mümkün değildi… Burada sorun açıklanan verilerin güvenirliği… Neyse ki; bu aya özel yüzde 10 yerine yüzde 9.9 açıklandı… Çift haneli daralma beklentisinde olanların heveslerini kursaklarında bırakıldı. Bize söylenene göre biz büyüdükçe onlar kahroluyorlardı... Neden bu kadar umursadıklarını kimse sormadı” diye yazdı.

Muratoğlu, “Sorun ekonomik küçülme değil… Sorun tüm dünya küçülürken çıkıp “şöyle iyiyiz, böyle uçuyoruz” minvalinde açıklamalar yapması. Problemin ciddiyetine vakıf olmaması” yorumunu yaptı.

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