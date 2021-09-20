Sözcü yazarı Muratoğlu: Kripto paranın terörist olmasına az kaldı!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kripto paralara ilişkin bir soruya "Bu kripto paraya açılma gibi bir derdimiz kesinlikle yok, kripto paraya karşı savaşımız var" sözlerini köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu, "Kripto paranın terörist olmasına az kaldı!" başlıklı yazısında şöyle dedi:

"Asrın lideri olmak herkesle, her şeyle, her cephede savaşmayı gerektirir mi? Aklıma ilk anda dolar 2.60 Türk Lirası'ndan işlem görürken 'Sakın dolar almayın, duvara çarparsınız' demesi geldi…

Sahi, “kripto para nedir?” diye sormak da kimsenin aklına gelmedi. Bilmek zorunda da değil bu arada…

Amerika ticaretini engellemeye çalıştı. Kapattı… İnsanları hapse attı. Yine de başaramadı.

Nitekim bu durum dünyada en çok rezerv para olan doların tahtını sarsıyor. Dünya finansını kontrol etmesine karşı tehdit oluşturuyor. Onlar da kripto paralar ile dolar arasında kuvvetli bir bağ kurmaya çalışıyor.

Bu işin mantığını burada anlatamam ama dünyada finansal sistem kökünden değişiyor. Biz ne yapıyoruz? Sanki dünyada Türk Lirası'nın puldan farkı varmış, matah bir para birimiymiş gibi kapıları kapatıyoruz. Fırsatı tepiyoruz.

Bu durumu nasıl ülkenin lehine kullanabiliriz diye çalışmalar yapacağımıza mücadele yoluna gidiyoruz."