Sözcü yazarı Muratoğlu: Kredi Garanti Fonu tekrar devreye sokuldu; yanlış kurgulanmış ucuz krediye dayalı bir sistem

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli üç yeni mekanizmanın devreye sokulacağını açıklamasını "Yine mi KGF" adlı bir yazı kaleme alarak eleştirdi.

Muratoğlu, "Türkiye çok yüksek oranda fakat kalitesiz büyüyecek… Faydasını kim görecek? Vatandaşa yansımayan sayılardan ibaret büyüme karın doyurmayacak ki!" diyerek yazısında şöyle yazdı:

"Şu anda dişliler doğru dürüst çalışmıyor. Oysa bizimkiler takılmışlar faize, gidiyorlar. Güzel kardeşim kimse yüksek faizin iyi bir şey olduğunu söylemiyor. Kendi kendine kavga ediyor.

Hatalardan ders almadan Kredi Garanti Fonu tekrar devreye sokuldu. Tamamen yanlış kurgulanmış ucuz krediye dayalı bir sistem… Yine ve yine…

Ekonomiyi düzeltmek uzun hikaye… Bir sürü karar alacaksın. İşi bilenleri çalıştıracaksın. Kim uğraşacak? Onun yerine kefaletle kredi veririz her işletme beşer işçi aldı mı sorunu çözeriz! Ekonomiyi böyle gül gibi yönetiriz. Ama nasıl zekiyiz!"

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