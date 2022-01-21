Sözcü yazarı Muratoğlu: Kredi Garanti Fonu için yeni para basılırsa faizleri ve dövizi işte o zaman görün

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, kamu bankalarına 51,5 milyar lira sermaye artırımı yapılmasına ilişkin olarak "Kamu bankalarında para bitti. Parayı yandaş müteahhide aktarıp, yandaş şirketleri kurtarma peşine düşünce nakde sıkışmışlar" dedi. Muratoğlu, sermaye artırımının kaynağını da sorarak "Hazine ise parası bizden topladıkları vergi… Yine işsizlik fonu ise zaten yönetim onun da dibine darı ekti " dedi.

Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisi için en büyük sıkıntının ödenmemiş krediler olduğunu ifade eden Muratoğlu "Hele şimdi ekonomiyi büyüteceğiz diye daha önce denedikleri Kredi Garanti Fonu'nun ikinci bölümünü çekip yeni krediler için fazla para basarlarsa işte o zaman görün faizleri ve dövizi" diye yazdı.

Kamu bankalarının durumuna ilişkin olarak Muratoğlu "Sahi acaba kim bizim vergilerimizi ne kadar yedi? Sahi batıkları ne kadar? İşin enteresan tarafı da o ya… Tam olarak bilmiyoruz, bilemiyoruz… Nitekim 'ticari sır' ayağına açıklamıyorlar. Sorunca, insanların gözünün içine baka baka gerçekleri inkâr ediyorlar. Elbet günün birinde soran çıkar" ifadelerini kullandı.

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