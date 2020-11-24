Sözcü yazarı Muratoğlu: Koskoca ülke ekonomisini elin Arap Emiri kurtarmaya çalışıyor

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Katar Merkez Bankası ile yapılan swap anlaşmasını hatırlatarak, "Koskoca ülke ekonomisini elin Arap Emiri kurtarmaya çalışıyor" görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Katar Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık swap, yani değiş tokuş işlem limitini 15 milyar dolara çıkardık. Türk Lirası'nı faiz ödeyerek Katar'a verip, onlardan Katar Riyali alıp Merkez Bankası'nın rezervine koyduk. Tabii hiçbir işe yaramadı! Kim ne yapsın Katar Riyali'ni? Sonuçta hibe etmiyor, yüksek faizden yararlanıyor. Koskoca ülke ekonomisini elin Arap Emiri kurtarmaya çalışıyor. Sadece cadde kesmez… Yağ çekmek adına Kartal'ı direkt Katar, Adalar'ı da Katarlar mı yapsak acaba? Sahi kim düşürdü bizi bu duruma?" düşüncesini dile getirdi.