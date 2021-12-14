Sözcü yazarı Muratoğlu: Kafaya göre bir model yaratıp 'ya tutarsa' diye oynarken siz bitin ama bizi neden bitiriyorsunuz?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin HaberTürk yazarı Sevilay Yılman'a söylediği "Bitersek hep beraber biteceğiz… Kazanırsak hep beraber… Sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin… Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer" sözlerini değerlendirdi. Muratoğlu bakanın açıklamalarına ilişkin olarak "Kafaya göre bir model yaratıp 'ya tutarsa' diye oynarken siz bitin ama bizi neden bitiriyorsunuz? Bu model ile çıkış yok neyini anlamıyorsunuz? Resmen milletin parasıyla deney yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Muratoğlu, bahse konu açıklamaların planlı programlı bir ekonominin olmadığının göstergesi olduğuna işaret ederek "Daha kötüsü planlama yapabilecek yeterlilikte olmadıklarının itirafıdır aynı zamanda bu açıklama… Dur bakalım ne olacak kafasıyla tuşlara basıyorlar 85 milyon kişi adına" dedi.

"Yönetimin beceriksizliği neden bizim kaderimiz oluyor?" diyen Muratoğlu yazısında şöyle dedi:

"Kazanca ortak mıyız? Biz de sarayda kalacak mıyız? Klasik 'aynı gemideyiz' muhabbeti… Nedense bu laf hep gemi su alırken söylenir. Kaptanın seyir defterine kaydedilir."