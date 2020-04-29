Sözcü yazarı Muratoğlu: İsveç’e uçak yolla, bu topraklardakilere fatura!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, İsveç’te yeni tip Koronavirüs olmasına rağmen evinde gönderilen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken’in Türkiye’ye getirilmesini bugünkü köşesine taşıdı. Muratoğlu, “Taa 3000 kilometre ötede, İsveç'te hastalanmış vatandaşını özel uçakla tedavi için ülkeye getiren Türkiye, herhalde vatandaşları arasında ayrım yapmaz. İsveç’e uçak yolla, bu topraklardakilere fatura!" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Kendisini İsveç'e Türkiye mi göndermişti? Görevli miydi? Neyse ki kızı, en azından tatillerde artık Türkiye'ye geleceğini söyledi… Babasıyla beraber gelmedi! İsveç'te kişi başına düşen milli gelir 54 bin dolar olduğuna göre iyi para harcarlar Türkiye tatilinde… Turizm sektörü de kazanır bu hamlemiz sayesinde" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Bizzat bu topraklarda yaşayan güzide vatandaşlarına gelince… Kim bilir neler yapmazlar diyeceğim de… Kuş yemler gibi verdikleri üç beş liranın dışında pek bir şey bulamıyorum. Belki de gizli gizli yapıp denize atıyorlardır. Ülke nüfusu 83 milyon… Açıklanan, 1000 lira yardım alan 4 milyon 400 bin kişi… İmkan meselesi tabi… Uçağı vardır parası yoktur! Olamaz mı?" ifadesini kullandı.

Muratoğlu, "Nankörlük etmeyelim… Herkese 1000 lira dağıtacağız müjdesi verdiler ya… Kallavi gelen faturaları bile ancak öderler onunla… Kimlerin yararlanamadığına baktığımda; Daha önce yardım alanlar, kamu çalışanları, işçiler, memurlar, emekliler, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan özel sektör çalışanları, işsizlik maaşı alan işsizler… Hepsi muaf tutuluyorlar. Peki, kimi yararlandırıyorlar?" yorumunu yaptı.

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