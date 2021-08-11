Sözcü yazarı Muratoğlu: İşsizlikte tek bir ayda bu kadar sert bir düşüşün yaşanma ihtimali, Almanya'nın bizi kıskanma ihtimaliyle aynıdır

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik verilerini köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu "İşsizlikte tek bir ayda bu kadar sert bir düşüşün yaşanma ihtimali Almanya'nın bizi kıskanma ihtimali ile aynıdır… Ona inanan buna da inanır" diye konuştu.

Muratoğlu, açıklanan verilere ilişkin olarak "Ciddiye alıp açıklanan veriyi yorumlamak bile ayıp…" diyerek köşesinde şöyle yazdı:

"Özet geçeyim… Ülkede 63 milyon 659 bin kişi çalışabilir. Oysa ülkede çalışan sayısı sadece 28 milyon 586 bin kişidir.

Ülkede işsizlik ise sadece yüzde 10.6 olarak açıklanmaktadır. Bir önceki ayın yüzde 2.5 altındadır. Verinin özeti, rakamlar yalan söylemez ama yalancılar rakam söyler.

İşsizlikte tek bir ayda bu kadar sert bir düşüşün yaşanma ihtimali Almanya'nın bizi kıskanma ihtimali ile aynıdır… Ona inanan buna da inanır.

Muhtemelen işsiz olup evde oturmaktan canı sıkılmayanları çalışıyor sanıyorlar. Keyfi yerinde diye düşünüp açıkladıkları verinin dışında tutuyorlar.

Önümüzdeki ay için de 'enflasyon siparişi' geldi belli ki… Boşuna mı daha ayın 5'inde 'Bu ay enflasyon çok hızlı düşecek' dedi… Yok herhalde yalancı çıkartacak halleri…

Kısacası ekonomiyi yöneteceğim diye boşuna uğraşma… İşsizliği kaç istiyorsun? Seni kaç enflasyon kurtarır? Sana ne kadar büyüme lazım? Onu söyle…

Gerisini onlara bırak. Gerekli ayarlamalar yapılır, kalem oynatılır. Revizyona gidilir. Merak etme hepsi halledilir!"

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