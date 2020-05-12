Sözcü yazarı Muratoğlu işsizlik rakamlarını yorumladı: Eğer işsiz olarak 5 hafta önce başvurmuşsanız, sürpriz, işsiz değilsiniz…

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, dün açıklanan şubat ayı işsizlik rakamlarını yorumladı. Muratoğlu, " İşsizleri hesaplarken 6 aydan fazla iş arayıp bulamayanlar işsizlik listesinden çıkartılıyordu eskiden… Sonra bu süre 3 aya düşürüldü. O da işsizliği azaltamayınca 4 hafta iyidir denildi. Eğer işsiz olarak 5 hafta önce başvurmuşsanız, sürpriz! İşsiz değilsiniz…" yorumunu yaptı.

TIKLAYIN | TÜİK, şubat ayı rakamlarını açıkladı: İşsiz sayısı 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin oldu

Muratoğlu, "Madem oranı istediğin gibi ayarlıyorsun, şu işsizliği yüzde 5 seviyelerine indir değil mi ama! Yakışıyor mu bize? Bunun da inananı yok, onun da olmayacak. Lakin şekil olarak güzel duracak!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Türkiye'nin nüfusu 83 milyon kişi. Açıklanan çalışabilecek nüfus 62 milyon 120 bin kişi olarak hesaplanmış. Çalışan sayısı sadece 26 milyon 753 bin kişi. Anlayacağınız 83 milyon kişiye 26 milyon 753 bin kişi çalışıp bakıyor. Sonra da bu ülkenin kalkınması, muasır medeniyetler seviyesine ulaşması bekleniyor. Çok beklersiniz! Durun siz… Bu daha şubat ayının rakamı daha mart ile nisan ayını görmediniz!" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 13,6 seviyesinde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 13,6 seviyesinde.