Sözcü yazarı Muratoğlu: İşsizlik fonu çoktan heba oldu!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle işsizliğin patlayacağını dile getirdi.

Muratoğlu, "İşsizlik patlayınca normal şartlarda aklınıza ilk gelecek kaynak işsizlik fonu… Hesaplara göre 130 milyar lira olması gerekiyordu. Hiç boşuna akla gelmesin o fon çoktan heba oldu! İşsizlik fonu aslında sanal bir kaynak. Çünkü işsizlik fonu dediğimiz nakit olarak tutulan bir para değil… Hesap kâğıt üzerinde tutuluyor. Gerekirse para basıp ödeniyor. Zaten Fon'un tamamı hazineye borç verildi, karşılığında bono ve tahvil alındı. Yani devletin harcamalarına kaynak sağlandı." düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Oysa işsizlik Fonu kamuya ait değil ki! Yasaya göre “İşsizlik Fonu bütçe kapsamı dışında olup, gelirlerinden kesinti yapılamaz ve Genel Bütçeye gelir kaydedilemez” hükmü var. Kim takar yasayı? Yasa delik deşik. Nitekim 2008 yılından beri işsizlik fonunun nema gelirleri bütçeye aktarılıyor. Kim bilecek? Nasıl olsa kimse 'hadi parayı öde' demeyecek. Peki, kim denetleyecek? Kimse! Zira asgari ücrete yakın çok düşük maaşlara çalışan on binlerce insan şimdi ne yapacak? Ne yiyecek, ne içecek? Doğal gaz, elektrik faturalarını, kredi kartı borçlarını nasıl ödeyecek? Açılan pakete göre işsizlik fonunun 'kısa çalışma ödeneği' deva olacak bu derde!" Önce gidip İŞKUR'a başvuracaksınız. İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine, işyerinde çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilecek." ifadesini kullandı.

Muratoğlu yazısında şunları kaydetti:

Ölme eşeğim ölme. Öyle kolay kolay bitmeyecek bir süreç! Oysa sadece tek bir kararname ile gelebilir rahatça kullanılabilir hale……Sonuçta bunu kimse cebinden vermiyor zaten işveren ve çalışanlardan toplanan bir para… Ancak yandaşlara arka çıkmak varken işsizlere para vermek pek istenecek bir seçenek değil bu iktidar zamanında!

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