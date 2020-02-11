Sözcü yazarı Muratoğlu: İşsizler de elini taşın altına koysun, iş arayıp ortalığı karıştırmasınlar! 

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, dün TÜİK’in açıkladığı kasım ayı işsizlik rakamlarını bugünkü köşesinde yorumladı. Muratoğlu, “15-34 yaş grubundaki cevval gençlerin 2 milyon 562 bini işsiz! Üretken ve kabiliyetli gençlerin 10 milyon 300 bini iş gücüne dâhil değil. Dahil edip işsiz olarak kabul ederlerse, işsizlik verileri daha da felaket gelir. Bu sebeple ortamlarda soran olursa gençler iş aramıyorlar, iş beğenmiyorlar denir!” düşüncesini dile getirdi.

1994 ve 2001 krizlerinde ki işsizlik oranlarını anımsatan Muratoğlu, "Neyse ki artık ülkede ekonomik krizler yok. İşsizlik yüzde 13.3'te! Zira bunun adı kriz değil, dengelenme. ‘Türkiye krizden güçlenerek çıktı’ demişti. Hangi kriz olduğunu söylemedi ama bu çıkmış hali!” görüşünü savundu.

İşsizlik rakamlarının belirlenmesi için yöntemin değiştiğinin altını çizen Muratoğlu, “ Eğilip bükülen rakamlara rağmen işsiz sayısı 4 milyon 308 bin kişiye yükseldi. Yoksa ohoo… Neyse ki yapılan açıklamayla; ‘İlk çeyrekte işsizlik verilerinde sert düşüş olacak” denildi. Dikkat ederseniz işsizlik değil işsizlik verilerinde düşüş olacağı’ söylendi.” ifadesini kullandı.

Muratoğlu yazısında şunları kaydetti:

Madem oranı istediğin gibi ayarlıyorsun, şu işsizliği yüzde 5 seviyelerine indir değil mi ama! Yakışıyor mu bize? Bunun da inananı yok, onun da olmayacak. Lakin şekil olarak güzel duracak!

İşsizler de elini taşın altına koysun, iş arayıp ortalığı karıştırmasınlar! Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu şu günlerde aceleleri ne?

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