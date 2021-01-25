Sözcü yazarı Muratoğlu: İşsiz, işsiz sayılmıyor, aç, aç sayılmıyor, batan işyeri, batmış sayılmıyor, ne âlâ memlekette yaşıyoruz valla

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Ne âlâ memlekette yaşıyoruz valla… İşsiz, işsiz sayılmıyor. Aç, aç sayılmıyor. Batan işyeri, batmış sayılmıyor." görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Erdoğan, 'Bazı dostlar geldi, ‘Dükkânlar kapanıyor' dedi, işte rakamlar ortada, kapanan filan yok' açıklamasıyla tartışmayı bitirdi. 'Yok' dediyse yoktur uzatmayın. Bütün esnafı sabaha kadar dükkânları açık bırakmaya davet ediyorum. Bunu söyledikten sonra dükkân kapatan, dış mihraktır, teröristtir, bölücüdür. Yok öyle yalancı çıkartmak için abartmak… Kapanan dükkân yok açılmayan dükkân var. Bu da size kapak!" ifadesini kullandı.