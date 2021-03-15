Sözcü yazarı Muratoğlu: “İsrafa kesinlikle tahammülümüz yok” diyen Atatürk Havalimanı'nı yıkıp yerine 90 milyonluk yeni bir havalimanı açan zihniyet

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıkladığı ekonomi reform paketine ilişkin olarak, “İsrafa kesinlikle tahammülümüz yok' dedi! Bunu söyleyen de dünyanın en iyi 3'üncü havalimanı seçilen, metro ile ulaşılan Atatürk Havalimanı'nı yıkıp yerine 90 milyonluk yeni bir havalimanı açan zihniyet…" değerlendirmesini yaptı.

Muratoğlu yazısında, "Olur da kullanmaya kalkarlarsa diye pistlerin üzerine hastane yapıp bunu da yerlilik, millilik, kalkınma diye millete yutturan anlayış… Artık israf yapmayacakmış! Hazırlayanlar matematik de bilmiyorlar! “Yıllık cirosu 500 milyar lira olan gıda sektöründe yaşanan israfı sadece yüzde 2 azaltsak 10 milyar liralık bir tasarruf elde etmiş olacağız” dedi. İsraf 500 milyar lira değil… Ciro 500 milyar lira… İsraf yüzde 10 olsa 50 milyara denk gelir. Eğer israfı yüzde 2 azaltırsan 10 milyar değil, 1 milyar liralık tasarruf elde edilir! Hesap yapmaktan aciz bir yönetimin reform paketinden de bu beklenir! Buzdolabı satışıyla ekonominin iyi olduğunu açıklamaya çalışmıştı defalarca… Çıkacak reform da bu kadar olur anca… Ne bekliyordunuz ki? Reform falan mı yoksa?" ifadesini kullandı.