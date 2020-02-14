Sözcü yazarı Muratoğlu: İş Bankası yetmez, ülkeyi komple üzerlerine yapalım

Sözcü gazetesi Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası'nın Hazine'ye devrine ilişkin talimatını değerlendirdiği yazısında, hedefin sadece İş Bankası olmadığını belirterek, "İş Bankası alana iştiraki Şişe Cam bedava... Paşabahçe, Trakya Cam, Anadolu Cam, Soda Sanayi de yanında..." ifadelerini kullandı.

Murat Muratoğlu, Atatürk'ün vasiyeti ve SİT alanı olan Atatürk Orman Çiftliği arazisinin mahkemeden karar alınmasına rağmen Saray yapıldığını belirttiği yazısında, "Böyle teker teker hiç uğraşmayalım. Ülkeyi komple üzerlerine yapalım. Hepimiz rahatlayalım." sözleriyle İş Bankası'nın Hazine'ye geçmesi talebini eleştirdi.

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