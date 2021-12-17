Sözcü yazarı Muratoğlu: İktidar bile TÜİK'in enflasyonunu ciddiye almayıp asgari ücrete yüzde 50 zam yaptı; utanç gören oldu mu yüzlerinde?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, açıklanan asgari ücret zammına ilişkin olarak, "2021 yılı asgari ücreti ile 384 dolar alınabiliyorken bugün zam yapışmış haliyle dolar fiyatları daha da artmazsa 274 dolar ancak alınabilecek. Yıllık fakirleşme 110 dolar olarak tescil edilecek!" dedi.

Muratoğlu, ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tartışmalara konu olan yüzde 21,3'lük kasım ayı enflasyonunun asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam oranının çok altında olduğuna dikkat çekerek yazısında "İktidar bile onların açıkladıkları enflasyon verisini ciddiye almayıp yüzde 50 zam yaptı. Kuruma sorsan enflasyon hala yüzde 21'de… Utanç gören oldu mu yüzlerinde?" dedi.