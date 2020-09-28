Sözcü yazarı Muratoğlu: İki gün sonra; “Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz” derse şaşırma, onu da yapar!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep’te katıldığı '300 Fabrika Toplu Açılış Töreni’nde açtığı fabrikalardan bazılarının yıllardır faaliyette olmasını bugünkü köşesinde yorumladı. Muratoğlu, "İki gün sonra; 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' derse şaşırma, onu da yapar!" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Gaziantep'te 300 fabrika açılışı yaptılar. Aklı başında kimse böyle bir açılışa inanmayacağını bildikleri halde neden bunu yapıyorlar? Elbet inananı çıkar. Bir de liste yayınlamışlar! İşin ilginci listenin 114'üncü ve 213'üncü sırasındaki fabrikaları çalmışlar. Zira yoklar! Herhalde kimse saymaz, 298'de kalmasın biz onu 300'e tamamlayalım listeyi öyle yayınlayalım diye düşünmüşler. Göreceksiniz yakında Karadeniz'deki doğalgaz alanında milyarlarca metreküplük yeni saha bulacaklar. Tabii uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarından rapor almayacaklar." düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Nasıl olsa şu ana kadar tıp literatürüne 'yalandan ölmüştür' diye geçen bir vaka yok! O yüzden salla sallayabildiğin kadar… İki gün sonra; 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' derse şaşırma, onu da yapar!" ifadesini kullandı.

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