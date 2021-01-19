Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getirilen Lütfi Elvan, göz göre göre insanları ahmak yerine koymayı seçti. Daha dün bir bugün iki…” görüşünü savundu.
Muratoğlu, “İşin başında bunu yapıyorsa düşünün gerisini… Bu kadar çabuk mu yer insan kredisini? Aynı düzenin esiri… İsmi başkanlık sistemi… Kim ne diyecek ki? '2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239.2 milyar liranın altında 172.7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66.5 milyar lira tasarruf sağladık' dedi. Güzel para kanka ama gerçeği söylemedi!" yorumunu yaptı.
Muratoğlu, "Anneannemin deyişiyle 'yalan ağızlarına yuva yapmış' sanki… Açıklanan 2020 yılı resmi bütçe açığı hedefi 138.87 milyar lira idi… Girin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesine… Orada bile yazıyor inci gibi… Eylül ayı sonunda 'Biz bir halt ettik, bütçe açığı 239 milyar lira da olabilir' denildi. Demek oradan gidildi… Ülke nasıl kötü yönetiliyorsa artık yılın bitmesine 3 ay kala yaptıkları tahmin bile karavana… Belli ki hesap kitap yapmıyorlar, kafalarından bir sayı sallıyorlar… Fazlası, azı fark etmez. Üç aylık hesabı bile yapamamışlar! Açıkladıkları o sayının yanına dahi yaklaşamamışlar. Tam 66.5 milyar lira yanılmışlar." ifadesini kullandı.
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