Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getirilen Lütfi Elvan, göz göre göre insanları ahmak yerine koymayı seç­ti. Daha dün bir bugün iki…” görüşünü savundu.

Muratoğlu, “İşin başında bunu yapı­yorsa düşünün gerisini… Bu kadar çabuk mu yer insan kredisini? Aynı düzenin esi­ri… İsmi başkanlık siste­mi… Kim ne diyecek ki? '2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239.2 milyar liranın al­tında 172.7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66.5 milyar lira tasar­ruf sağladık' dedi. Güzel para kanka ama gerçeği söylemedi!" yorumunu yaptı.

Muratoğlu, "Anneannemin deyişiyle 'yalan ağızlarına yuva yapmış' sanki… Açıklanan 2020 yılı resmi bütçe açığı hedefi 138.87 mil­yar lira idi… Girin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesine… Orada bile yazıyor inci gibi… Eylül ayı sonunda 'Biz bir halt ettik, bütçe açığı 239 milyar lira da olabilir' denildi. Demek oradan gidildi… Ülke nasıl kötü yönetiliyorsa artık yılın bitmesine 3 ay kala yaptıkları tahmin bile kara­vana… Belli ki hesap kitap yap­mıyorlar, kafalarından bir sayı sallıyorlar… Fazlası, azı fark etmez. Üç aylık hesabı bile yapa­mamışlar! Açıkladıkları o sayının yanına dahi yaklaşa­mamışlar. Tam 66.5 milyar lira yanılmışlar." ifadesini kullandı.

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