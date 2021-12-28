Sözcü yazarı Muratoğlu: Halka yalan söyleyip bilgiyi çarpıtanlara da açılacak mı soruşturma?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'la birlikte 5 kişiye "asılsız haber" yaymaktan soruşturma başlatılmasını değerlendirdi. Muratoğlu, geçmişte iktidar kanadında veya iktidara yakın isimlerin ekonomiye ilişkin yaptıkları olumlu yorumların gerçekleşmediğini hatırlatarak "Suç duyurusunda bulunabilirler tabii… Yalnız soruşturma tek yönlü olmaz! Her şey çok güzelmiş gibi davrananlara, halka yalan söyleyip bilgiyi çarpıtanlara da açılacak mı soruşturma?" diye sordu.

Muratoğlu yazısında şöyle dedi:

"AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yerel seçimler arifesinde müjdeyi vermişti. 'Seçimden sonra doların 5 TL'nin altına ineceğini' söylemişti. O konuşma sırasında dolar 5.25 seviyesindeydi!

Konuştuğu günden beri dolar yükselmeyi hiç kesmedi. Önce 6 seviyesini geçti sonra 7 derken son operasyona kadar 18 lirayı aştı gitti. Kendisine güvenip ellerindeki doları satanlara var mı bir söyleyeceği?

Ekonomi coşuyor, Türk Lirası şahlanıyor diyen yandaş medya alacak mı madalya? İstediğinizi söyleyebilirsiniz lakin sadece iyi şeyler söyleyebilirsiniz şeklinde mi yoksa?

Ekonomiyi batıranı eleştirmeyip, ekonominin battığını söyleyene verirsen ceza, adil olmaz kanımca!"