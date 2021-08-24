Sözcü yazarı Muratoğlu: Halbuki 'memur' değil 'ayçiçek yağı' olsalardı bu yıl yüzde 61 zam alacaklardı

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, memur ve memur emeklilerine verilen zam için köşesinde "Memurları fena şımarttılar. O kadar parayı ne yapacaklar? Güle güle harcasınlar! Halbuki 'memur' değil de 'ayçiçek yağı' olsalardı sadece bu yıl ocak-ağustos arasında yüzde 61 zam alacaklardı" dedi.

Muratoğlu, Türkiye'deki sendikacılık anlayışına da değinerek yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de sendikacılık, aynı parti sempatizanı olan memurların bir araya geldiği bir oluşum haline geldi. İktidar kimse, ona yakın sendika her zaman en çok üyeye sahip oldu. Gidip de kendisini desteklen partiyi zora düşürecek hali yoktu!

Niye sendika yöneticilerine maaşlar ödenip, masrafları karşılanıyor? Neden sendikalar var? Gerçek enflasyonun yüzde 30'larda olduğu bir ortamda civcive yem atar gibi yüzde 5+7 zam için mi?

Sendika ne isterse istesin, iktidar yine vermek istediğini veriyor. Zaten bundan azını vermezlerdi! Bir ay boyunca boşu boşuna toplandılar. O toplantılarda içilen su bile zarar."

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