Sözcü yazarı Muratoğlu: Gözlerinden ışık saçan ekonomi bakanı çıkıp elektriğe yüzde 127 zam yapmak ne demek anlatsa ya o coşkuyla

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, yeni yılla birlikte gelen zamları köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu, "Ülke insanının her gün fakirleşmesini seyrediyoruz" dedi. Muratoğlu, bir televizyon programında sunucunun ekonomiyle ilgili rakamları sorması üzerine "Gözlerimdeki ışığa bakın, göreceksiniz" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi de eleştirerek "Gözlerinden ışık saçan ekonomi ile ilgili bakan çıkıp elektriğe yüzde 127 zam yapmak ne demek anlatsa ya o coşkuyla" dedi.

Muratoğlu, yazısında ayrıca "Ülke ekonomisi bitik durumda… Diğer ülkeler vatandaşlarının cebine nakit para koyarken bari cepteki son kuruşları da hayati tüketim kalemlerine zam yaparak alma!" dedi.