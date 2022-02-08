Sözcü yazarı Muratoğlu: Gıda fiyatlarında düşüş uman varsa boşuna beklemesin

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ilişkin "Tarım kesimi Türkiye'de en çok kayrılan kesimdir ve böyle olması lazımdır. Bu bizim kesimi şımartmaz' sözleriyle çiftçiye 'hadi yine iyisiniz' demeye getirdi." dedi. Muratoğlu, hükümetin tarımı desteklemeye ayırdığı söylenen tutarın "eksik" olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"İktidar 2006 yılında kanun çıkarttı. Milli gelirin en az yüzde 1'ini tarımsal desteklemeye ayıracaktı. Çiftçiye verilecek desteğin yap-işlet-devret ihaleleri ile yandaş müteahhitlere harcandığı ortaya çıktı.

Tarımla uğraşanlara destek vermek için kurulmuş kamu bankası Ziraat ne yaptı? Çiftçiye haciz yolladı.

Yandaşa gazete, televizyon satın alması için milyar dolarlık kredi açtı. Ödenmedi! Kimse de bir şey demedi. Bunu nereye koymalı?

Gıda fiyatlarında düşüş uman varsa beklemesin boşuna"

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