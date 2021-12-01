Sözcü yazarı Muratoğlu: Geçen yıldan daha fazlasını alabiliyor musun, cebine giren büyümediğine göre sana ne?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümesiyle ilgili olarak, "Büyürsün ama gelirin artmadıkça fakirleşirsin. Geçen yıldan daha fazlasını alabiliyor musun? Cebine giren büyümediğine göre sana ne? Temel besin kaynağı süt… Yüzde 47 zam yedi… Zam ile birlikte milletin emdiği süt burnundan geldi" dedi.

Muratoğlu, "Uyusun da büyüsün Türkiye derken yüzde 7.4 büyüme… Tıpış tıpış yürüse iyiydi de duvara çarptı hızlı gidince… Büyüme oranı iyi mi? İyi… Zira İstatistik Kurumu'nu kimse ciddiye almıyor ki… Normal şartlarda böyle bir büyüme oranının Türk Lirası'nı güçlendirmesi, piyasaya şevk vermesi gerekirdi." ifadesin kullandı.

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