Sözcü yazarı Muratoğlu: Finansal hastalık da Çin'den yayılacak dünyaya

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, 305 milyar dolar borcu bulunan ve ödemelerini yapamayacağı öngörüsünde bulunulan Çinli Emlak devi Evergrande şirketinin durumunu köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu "Finansal hastalık da Çin'den yayılacak dünyaya" başlıklı yazısında "Bankalar her konut talep edene kredi açtı. Evergrande tek değil… İnşaat firmaları iflas ettiğinde bankalar batık krediler ile uğraşacak. Kuvvetle muhtemel bu durum zaten sorunlu olan Çin bankacılık sisteminin tadını kaçıracak" diyerek şöyle dedi:

"İnşaat firmaları iflas ettiğinde bankalar batık krediler ile uğraşacak. Kuvvetle muhtemel bu durum zaten sorunlu olan Çin bankacılık sisteminin tadını kaçıracak.

Nitekim şirketin borç yükümlülükleri 128 banka ve 121 bankacılık dışı kuruluşa yayılmış durumda… Onlar bu parayı alamazsa kaçı “canın sağ olsun” deyip sağlam kalacağı muamma…

Mesela; Amerikalı bir fon Evergrande'e ait tahvil satın aldıysa zararı karşılamak için elindeki diğer tahvilleri satması gerekecek. Bu durum özel sektör tahvil piyasa faizlerinin genelde yükselmesine sebebiyet verecek.

Ekonomide hastalıklar bulaşıcıdır. Domino etkisiyle yayılacak her yere… Nitekim inşaat sektörü durduğundan ham çelik fiyatları çöküşte…

Dünyanın fabrikası Çin darbe yiyince emtialar da değer yitiriyor. Ne de olsa en büyük müşterileri Çin! Emtia fiyatlarının düşmesi üretici ülkelerin beline kazmayı vurur."