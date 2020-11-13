Sözcü yazarı Muratoğlu: Faizlerin yüksek oranlı artacağı Erdoğan'ın konuşmasıyla kesinleşti

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözlerine ilişkin olarak, "Faizlerin yüksek oranlı artacağı Erdoğan'ın konuşmasıyla kesinleşti" görüşünü savundu.
Muratoğlu, "Rekabetçi kur söylemleri kenara bırakıldı… Ekonomide köklü değişim mesajları yolladı… Piyasalar buna bayıldı…Aslında öngörülebilirlik, şeffaflık, Merkez Bankamızın yanındayız gibi yıllardır söylediklerini tekrarladı… Piyasalar iyi habere harmandı… Konuşmayı ilaç niyetine kullandı." düşüncesini dile getirdi.
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