Sözcü yazarı Muratoğlu: Faiz lobisi yine sarayı tuş etti

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararınına ilişkin olarak, "Faiz lobisi yine sarayı tuş etti" yorumunu yaptı.

Muratoğlu, "Önceki Merkez Bankası başkanını 'söz dinlemiyordu görevden aldık' diyerek kovduğunu açıklayıp, yerine söz dinleyen birini oturtunca faiz artırım kararını yetkili kurumun aldığını düşünmüyorsunuz herhalde… Toplantı dedikleri girdisi, çıktısı, hal hatır sorması, oturması, kalkması beş dakika sürecek bir buluşma… Geri kalanı saraydan gelen talimatın üyelere tebliği… Ve bu talimatı destekleyecek karar metninin kağıda dökülmesi…" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Neden böyle antin kuntin işler yapıyorlar? Tek dertleri algı yönetimi… Vay efendim ekonomi takladaymış, yok efendim iş ciddiye binmiş hiç umurlarında değil… Neticede olması gereken buydu! Peki, bu faiz artışı derdimizin devası mı? Hayır, tek başına yetmez. Belki döviz artışını frenler, kuru biraz sabitler. Bir miktar zaman kazandırır. O kadar! Çok daha büyük sorunlarımız var" ifadesimi kullandı.

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