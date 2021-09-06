Sözcü yazarı Muratoğlu: Faiz indiriminde amaç; kredi faizleri düşsün, borçlanma maliyeti azalsın; bunları insanların gelirini artırmadan nasıl yapacaksın?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, açıklanan yüzde 19,25'lik enflasyon rakamının yüzde 19'luk politika faizinin üstünde gelmesini köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "faiz enflasyonun üzerinde oluşturulacaktır" sözünü hatırlatarak köşesinde şöyle yazdı:

"İşin aslı faiz artırımı yapsa da ekonomi adına fazla bir anlam taşımayacak. Piyasalar Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını sarayın gölgesinde iş yaptığını biliyorlar.

İşin ilginç yanı faiz artırsa piyasada geçerli olan faizler düşer. 'Bağımsız mı acaba' diye nispeten güven gelir. Dolar geriler. Bunu bile göremeyecek kadar körler…

Ekonomiyi düzeltecek hiçbir plan program olmadan, para piyasaya girsin ekonomiye can versin diye faiz indirilsin.

Amaç; kredi faizleri düşsün, borçlanma maliyeti azalsın, yapılan inşaatlar satılsın, cirolar artsın… Peki, bunları insanların gelirini artırmadan nasıl yapacaksın?

Tek başına faizleri indirmek ne işe yarar? Türkiye'de düşük enflasyon ve işsizliğin faizlerden çok daha önemli nedenleri var.

Bunları görmezden gelirsen faiz artarken lobi, düşerken hobi dersin, geçersin. Hiçbir şeyi düzeltemezsin."