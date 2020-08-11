Sözcü yazarı Muratoğlu: Esnaf, işçi, serbest meslek erbabı, kredi borçlusu, yüzbinlerce vatandaş hop oturup kalkıyor, bunlar Kanal İstanbul derdinde

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul'un yapımı için çalışmasını tamamladı haberlerine ilişkin, "Esnaf, işçi, serbest meslek erbabı, kredi borçlusu, yüzbinlerce vatandaş hop oturup kalkıyor, bunlar Kanal İstanbul derdinde" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Taslağa göre proje klasik yap-işlet-devret modelinde… Hani devlet kendi imkanları ile yapacaktı? Ne oldu? Para mı kalmadı? Ah ah ne olacak bu iktidarın kendisini darı ambarında sanması? Bu nasıl bir azimdir arkadaş? Milyonlarca insan ücretsiz izne çıkartılmış, yarın ne yiyeceğiz faturayı nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyor. Döviz patlamış, faizler uçuşta… Esnaf, işçi, serbest meslek erbabı, kredi borçlusu, yüzbinlerce vatandaş hop oturup kalkıyor. Bunlar Kanal İstanbul derdinde…" ifadesini kullandı.

Muratoğlu, "Kamu bankaları destekli meşhur beşli müteahhit grubu ya da Katar sermayesi dışında bu işe kimse kuruş yatırmaz. Ya iktidar değişirse? Kamu bankaları da kaynağı keserse? Yaş iş olduğunu birisi onlara söylese…" değerlendirmesinde bulundu.

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