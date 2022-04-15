Sözcü yazarı Muratoğlu: Eskiden zengin fakire fitre-zekat verirdi; şimdi garip guraba zenginlerin kur farkını ödüyor

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasını eleştirerek "Tek politika Kur Korumalı Mevduat hesabı… Bakan Nebati bizzat söyledi… Onun da fiilen işlevsiz hale getirilmiş Merkez Bankası ile yok alakası" dedi.

Kur korumalı mevduat sistemine de değinen Muratoğlu "Hey gidi o eski Ramazanlar... Zenginler fakirlere fitre-zekat verirdi. Şimdi fakir fukara garip guraba zenginlerin kur farkını ödüyor" diyerek şöyle devam etti:

"Bizi batıracak olan Kur Korumalı Mevduat hesabı… Yaklaşık 52 milyar dolar yatıyor kuzu kuzu… Yarın “tamam buraya kadar” deseler, vazgeçseler nereden bulacaklar o parayı? Bulamazlar! O zaman neden devam ediyorlar? Çare kaldı mı?

Ne yapacaklar? Seçimleri atlatma derdine düşecekler. Popülizm için kesenin ağzını açacaklar. Ona zam, buna prim, şuna kredi…

Seçimi kaybederlerse yeni gelen uğraşsın dursun toparlayacağım diye… Kazanırlarsa temmuz, hazirandan, ağustos temmuzdan, eylül hepsinden iyi olacak…"

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