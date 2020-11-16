Sözcü yazarı Muratoğlu: Erdoğan Merkez Bankası'nın kasasını görünce panikledi, seferberlik ilan etti

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Merkez Bankası'nın kasasını görünce panikledi. Seferberlik ilan etti. Hukuk, demokrasi kalmışsa reformunu yapsın tabii…" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Erdoğan, 'Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz,' dedi… 2002 seçimleri öncesi olsa umut verirdi… Zira '0' ile '2' nin yeri değişti… Yıl 2020 ve 18 yıldır ülkeyi yönetiyor kendisi… Her iki yılda bir sanki dün seçilmiş gibi bozulan bir şeyleri düzeltme vaatleri… Daha iki ay önce 'Türkiye şu an ekonomide pik yapıyor. Dibe değil tavana…' demişti. Gördük piki… Türkiye ekonomisi taklaya geldi. Çözüm üretmek yerine, demeç vererek ekonomi yönetilir sanıyordu, yol bitti." ifadesini kullandı.

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