Sözcü yazarı Muratoğlu: Erdoğan'ın temmuz-ağustos aylarında beklediği faiz indirim işi yattı

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü köşesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı yılın 3. enflasyon raporunu değerlendirdi. Muratoğlu, "Anladığım kadarıyla Erdoğan'ın temmuz-ağustos aylarında beklediği faiz indirim işi yattı" dedi.

Muratoğlu, "Açıklanana inananı yok ki ciddiye alsınlar sunumu" ifadesini kullanarak yapılması gerekenleri dört ön koşulla yazısında şöyle sıraladı:

"İlki Merkez Bankası'nı bağımsız kılacaksın. Canın sıkıldıkça başkanını kovmayacaksın.

İkincisi… Maliye politikalarını disiplin altına alacaksın. Başkan, 'Enflasyonu bastırmak için yalnız kaldık' dedi… Sitem etti. Yalnız bıraktıysa kovar yakında!

Üçüncüsü… Finansal sistemini güçlendireceksin.

Batık kredi miktarının dahi bilinmediği bir ortamda ne yapacaksın?

Dördüncüsü… Diğer parasal değişkenlere karışmayıp serbest piyasayı hayatta tutacaksın. Yok efendim faizi düşürürken dövizi de baskılayayım dersen bir süre sonra ikisinin de artması kaçınılmazdır."

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