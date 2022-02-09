Sözcü yazarı Muratoğlu: Elektrik zammı 'zemin' zammıdır, bir iki ay içerisinde her ürüne yansır

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu elektrik zammının "zemin" zammı olduğunu ifade ederek "Bekleyin iki ay içerisinde her ürüne yansır, fiyatları daha da artırır." dedi. Firmaların ve işletmelerin söz konusu elektrik zamları için önlemler alacağını ifade eden Muratoğlu "Maliyetleri iyice arttı. Nasıl daha fazla mal üretecek? Üretemeyecek! Sattığı ile idare edecek. Rekabet avantajını kaybedecek.

Peki, tasarruf tedbiri ne sizce? Çıkarken elektrikleri kapatmak yeter mi? Yoksa çay ikramını azaltmak mı gerekli? Hayır hiç biri… Çalışanı işten atarak masrafı kısacaklar sanki" görüşünü savundu.

Muratoğlu, hükümetin ekonomi politikasının "seçime kadar idare etsek yeter" olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

"Bütçede kuruş kalmadı. Harcamalara para yetişmiyor. Yandaşlar beslenemiyor. Sahi paralar nereye harcanıyor? Ülkede hiçbir şey şeffaf değil ki, pek bilinmiyor"