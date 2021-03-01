Sözcü yazarı Muratoğlu: “Ekonomi Reform Paketi” diyerek önümüze vergi düzenlemelerini koyacaklar

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Türk Lirası yüzde 17 faiz vermesine rağmen değer kaybetmeye başladı. Bir anda akla kurtarıcı olarak 'reformlar' geldi. Göreceksiniz 'Ekonomi Reform Paketi' diyerek önümüze vergi düzenlemelerini koyacaklar. Reform yaptık diye millete yutturmaya çalışacaklar. Vizyonları bu kadar!" görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Sıkı para politikası, verginin tabana yayılması, ihracatın artması, cari açığın kapanması, hedeflere ulaşılması, önümüzün açılması, ekonominin dengelenmesi, krizden çıkılması, en kötünün geride kalması, üretim odaklı ekonomi programı ile başlarlar… Ekonominin saldırılara maruz kaldığı, aslında doların artmadığı, enflasyonun düştüğü, işsizliğin azaldığı, faizlerin yükselmediği, büyüdük büyüdük AKP ile büyüdük sloganı… Göz göre göre bunları anlatırlar. Elde var sıfır!" ifadesini kullandı.