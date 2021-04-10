Sözcü yazarı Muratoğlu: Eğer bu ülkede bir aile patates soğan alamayacak durumda ise uzayda işin ne?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, piyasadaki stok satışlarını önlemek amacıyla patates ve kuru soğan alımı yapılarak bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olmasına ilişkin iktidara eleştirilerde bulundu.

Birden fazla maaş alan ve lüks makam araçlarıyla dikkati çeken AKP yöneticilerini hatırlatarak, “Adamlar devleti soyup soğana çeviriyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Millete soğan dağıtırken kendilerine Mercedes siparişi veriyorlar. Halkı sevindiriyorlar!” diyen Muratoğlu, “Milletin fabrikalarını satıp, sonra da sebze toplamak nedir yahu? Orduya tankı Katarlılar üretsin, patatesi soğanı hükümet dağıtsın… Bizim millet de Türkiye'yi dünya devi sansın! AK Parti mi? Süpermarket işletmecisi mi? Cep telefonu aksesuarı ve çiğ köfte işine de girerse kesin tutturur bütçeyi!” eleştirisi getirdi.

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