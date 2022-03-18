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Ekonomi

Sözcü yazarı Muratoğlu: Dolardaki her 1 liralık artışın bütçeye maliyeti 41 milyar lira

18 Mart 2022 08:26

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, kur korumalı mevduat hesabına ilk katılanların vadesinin haftaya dolacağını anımsatarak "Burada kritik nokta dolardaki her 1 liralık artışın maliyetinin bütçeye 41 milyar liralık yük getirmesinde… Ödeyememek diye bir şey olmaz. Sonuçta hepsi Türk Lirası, Merkez Bankası basmıyor mu bu paraları?" dedi.

Muratoğlu, "Piyasaya o parayı sürersen ne enflasyonu durdurabilirsin ne doları… Nitekim tüm dertleri seçime kadar… Kazanamazlarsa enkaz devrederler, kazanırlarsa suçu atacak illa bir şey bulurlar" ifadelerini kullandı.

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