Sözcü yazarı Muratoğlu: Doğalgaz faturaları hoşunuza gitti mi?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçildiğinden bu yana doğal gazın 5 kere zam yapıldığına dikkati çekti. Muratoğlu, “Nasıl? Gelen faturalar hoşunuza gitti mi?” diye sordu.

Muratoğlu, “Ne hale geldi ülke? Doğalgaz bile lükse girdi. O derece… Hava sıcaklığının düşmesine rağmen abone sayısı artarken doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azaldı. Başka ısınma yöntemi bulunmadı, vatandaş kemeri sıktı. Millet takır takır kombileri kapatıp donarken, devleti yönetenler harcamalarını hiç kısmayacak mı? İnsanlar hastalıktan kırılıyorlar. Eczaneye gitseler ilaç bulamıyorlar. Boşu boşuna kefenleriyle dolaşmıyorlar. Belli ki bir şey biliyorlar” ifadesini kullandı.

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