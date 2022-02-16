Sözcü yazarı Muratoğlu: Destek paketleri, teşvik uygulamaları, vergi düşürmeler işe yarar mı; büyük sorunu göremiyorlar ki

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu B+'ya düşürmesini değerlendirdi. Muratoğlu "Nasıl olsa notlar bizim için yok hükmünde! Ekonomiyle ilgili her uyarı her daim duymazlıktan gelindi. Nitekim dikkate almak başarısızlığın tescili… Bu ülkede insanlar artık hoşlanmadığı fikirlerin yanlışlardan dolayı değil bir güç odağı tarafından gerçekleştiğine inanıyor. Bu düşünce hastalığı bulaşarak geniş kitlelere yayılıyor" dedi.

Muratoğlu ekonomiye ilişkin alınan yeni paket ve tedbirlere ilişkin ise şunlar kaydetti:

"Destek paketleri, teşvik uygulamaları, vergi düşürmeler işe yarar mı? Büyük sorunu göremiyorlar ki işe yarasın! Sen tüketimi körüklüyorsun. Vatandaşın geliri artmıyor ama borcu artıyor.

Diğer yandan devlet harcadıkça harcıyor. Daha çok borçlanıyor. 'Yap' diyor, 'işlet' diyor, 'paran eksik kalırsa beni ara' modeliyle devam ediyor. Ülkeyi batırıyor!

Haliyle Türkiye'ye ne not versinler? Hiçbir şeyin garantisi yok ki, el âlemin parasının garantisi olsun."

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