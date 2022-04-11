Sözcü yazarı Muratoğlu'dan Bakan Nebati'ye: Bugün tatile çıkıp aralıkta geri gelsen enflasyon yine düşecek zaten; biz buna baz etkisi diyoruz

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Yıllık enflasyonun aralık ayından itibaren nasıl gerilediğini göreceğiz" sözlerine karşı baz etkisine dikkat çekerek "Hiçbir şey yapmasan, bugün tatile çıkıp aralıkta geri gelip koltuğuna otursan yine düşecek zaten… 'Baz etkisi' diyoruz biz buna" ifadelerini kullandı.

Muratoğlu, enflasyondaki baz etkisini ise şöyle açıkladı:

"2021 yılı Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 13.58 olduğundan, 2022 Aralık'ta fiyatlar aylık yüzde 10 bile artsa, bak enflasyon yüzde 3.58 düştü bile sana

Enflasyon düşüşü fiyatların değil, fiyat artış hızının azalmasıdır.

Yani 100 liralık mal yüzde 60 enflasyon ile 160 lira olur.

Enflasyon yüzde 40'a gerilerse o malın fiyatı 224 liraya çıkmıştır.

Canavarı yendik, enflasyonu yüzde 20'ye indirdik, derlerse aynı mal 269 liradan satılıyordur."

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