Sözcü yazarı Muratoğlu: Çok açık söyleyeyim, Tarkan kırmızı çizgimdir

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, şarkıcı Tarkan’ın, Koronavirüs’e yönelik yazdığı bilinen ancak iktidara yönelik bir eleştiri olduğu konuşulan “Geççek” şarkısına ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Çok açık söyleyeyim, Tarkan kırmızı çizgimdir” dedi.

“Şarkıcı değil sanatçıdır… Cüzdanının derdine düşüp yalakalık yapan popüler yavşaklara verilen cevaptır. Üstüne alınan alınsın… Tarkan niye Tarkan'dır? Adamdır! Üzerine düşeni yapmıştır. Kişinin en büyük değerinin eyvallahsızlık olduğunu hatırlatır. Bu ne para ne yetenek ne de şan şöhret ile sağlanır. Omurgalıdır” diyen Muratoğlu, devamında da şunları kaydetti:

“Şarkıyla beraber göreceği sevginin yanında büyük de bir linç, karalama kampanyası onu bekliyor. Yanında büyük resim okuyucusu komplo teorisyenlerinin mesaisi… Bugüne kadar ne yaptılar? Nefreti zihnimize kazıdılar. Biz olmayı unutturdular. İkiye ayırdılar. Olsun… Elbet bu kötü günleri atlatırız. Tarkan açarız, şarkının tadına varırız.”

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