Sözcü yazarı Muratoğlu: Buna sermaye kontrolü denilir

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Reuters'ın Merkez Bankası ve BDDK'nın bankalara döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu 10.00-16.00 arasında yapmasını talep ettiğine ilişkin haberi köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu "Resmi mi? Değil! Talebi sözlü olarak iletiyorlar. “İstersen yapma” diyorlar. Kısaca sermayeye emir veriyorlar. Sadece adını koymuyorlar. Ben söyleyeyim. Buna “sermaye kontrolü” denilir. Serbest piyasada sermayenin hareketlerine kısıtlama getirme demektir" diye yazdı.

Daha önce alınan ihracatçıların ve turizmcilerin döviz getirilerinin yüzde 40'ını Merkez Bankası'na satma zorunluluğu, bankaların kredilerine zorunlu karşılık getirilmesi, menkul kıymetlerde dövizle ödeme yasağı gibi alınan kararları hatırlatan Muratoğlu şöyle dedi:

"Bunun yanında bankalara edilen telefonlar, yazılan raporlara müdahaleler, şirketleri arayıp onlara verilen dostça tavsiyeler… Resmi olmayan istekler… Bak yoksa müfettiş gönderirler…

Eğer uyulmazsa da “Türk parasının değerini koruma kanununa” muhalefetten doğrudan cezai işlem uyguluyorlar.

Kaçınılmaz olarak dahası da gelecek. Peki bunlara sermaye kontrolü demeyelim de Mahmut mu diyelim?"

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TIKLAYIN: Reuters: TCMB ve BDDK bankalara 'döviz işlemlerini likit saatlere çekin' talebinde bulundu